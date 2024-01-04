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Giriş Tarihi: 5.1.2024

Dolandırıcılığın son adı: Yavru

Kuyumcu Ahmet Ö. ucuz altın vaat eden ‘Yavru’ sistemini kurdu.P iyasadan 500 milyon lira toplayıp kaçtı. Özel ekip kuyumcuyu 4 saat sonraİ stanbul’da kıskıvrak yakaladı

Dolandırıcılığın son adı: Yavru
Bursa Orhangazi'de 80 yıldır sarrafiye sektöründe faaliyet gösteren firmanın 3'üncü nesil işletmecisi Ahmet Ö. (44) 'Yavru' adını verdiği sistemle, piyasa değerinin altında altın satma ve kazanç sağlama vaadiyle dolandırdığı ve 500 milyon lira üzerinde para toplandığı belirlendi. Ahmet Ö. taahhüt ettiği altınları ya da altınlar değerinde parayı, sahiplerine zamanında teslim edemidi. Endişe yaşayan iştirakçiler, birbirlerinden habersiz sistemden paralarını çıkarmak istedi. Ancak, altın ya da paraların iadesi konusunda sorunlar yaşanmaya başladı. Dün, gün boyu kuyumcunun kapalı olması endişeleri artırdı. Sistemde altınları olanlar, bilgi almak için aradıklarında Ahmet Ö.'ye ulaşamazken, kuyumcunun bir önceki gün, akşamdan iş yerini boşaltıp kaçtığı bilgisi kulaktan kulağa yayıldı. Kuyumcunun kaçtığını öğrenen mağdurlar savcılığa şikâyette bulundu.



Şikâyetler üzerine Mustafa Kemalpaşa Caddesi'nde kuyumcunun yer aldığı bölge, emniyet şeridiyle kapatıldı. Kuyumcunun kapısının açılması için itfaiye ve çilingir çağrıldıl. Ancak kapalı olan kepenkler açılamadı. Savcılığa başvuran kişi sayısının sistemdekilerin çok küçük kısmı olduğu, sistemde ilçenin iş ve sivil toplum camiasından tanınmış kişilerin de bulunduğu iddia edildi. Polisin kurduğu özel ekip kuyumcu Ahmet Ö. ve evinde saklandığı arkadaşı R.E.'yi 4 saatlik takibin ardından İstanbul Beyoğlu'nda yakaladı. Polisin eş zamanlı operasyonunda, Ahmet Ö.'nün ortağı A.F.Ş. ile İstanbul'a otomobiliyle götüren H.Ş. ve kuyumcu çalışanı S.İ. de Orhangazi ilçesinde yakalandı. Ahmet Ö. emniyetteki sorgusunda "İflas ettim parayı döndüremedim, pişmanım" dedi. DHA

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Dolandırıcılığın son adı: Yavru
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