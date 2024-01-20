Dolandırıcılık çetesi çökertildi: 12 gözaltı

Diyarbakır ve İzmir'de sahte kariyer sitesi açarak kamuda iş imkânı vaadiyle vatandaşları dolandıran 12 kişi yakalandı. Dolandırıcılık, mağdurların savcılığa başvurmasıyla ortaya çıktı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada dolandırıcıların, sosyal medyada oluşturdukları kariyer platformlarıyla mağdurlara ulaştıkları saptandı. Dolandırıcıların mağdurlara, "Kamuda iş imkânı var. İşe girdikten sonra terfi ettirileceksiniz" dedikleri belirlendi. Şüphelilerin dolandırdıkları kişilerden aldıkları paraları farklı hesaplara havale edip, "türbülans" ismi verdikleri yöntemle izlerini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi.