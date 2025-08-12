Dolandırıcılık çetesine 9 ilde eşzamanlı operasyon

Diyarbakır'da yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin internet sitelerine girerek cep telefonu satmak isteyen kişilerle alıcı gibi irtibata geçtikleri, sözde anlaşma sağladıktan sonra mağdurlara ürünlerini ilandan kaldırttıkları tespit edildi. Ardından aynı ürünü daha düşük fiyata ilana koyarak alıcılardan kapora aldıkları, ürünü almak isteyen kişileri ise gerçek sahibine yönlendirerek kendilerini arkadaş gibi tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin hesap hareketleri ve ATM para çekme görüntüleri detaylı şekilde incelendi. Toplam 26 saatlik kamera görüntüsü izlendi. MASAK raporuna göre şüphelilere ait hesaplarda 106 milyon TL'lik şüpheli işlem hareketi tespit edildi. Diyarbakır merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 14 şüpheliden 12'si tutuklandı.