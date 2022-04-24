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Giriş Tarihi: 24.4.2022 11:04 Son Güncelleme: 24.4.2022 11:19

Dolandırıcılık içinden dolandırıcılık çıktı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Dolandırıcılık içinden dolandırıcılık çıktı

Ucuza altın ticareti yapmak için anlaştığı 3 kişiyle Beşiktaş’ta bir otelde buluşan genç adam, altınları kontrol ettirmek için kuyumcuya gönderdiği sırada altınların sahte olduğunu öğrendi. Ticaret yapacağı adamlara vermek üzere yanında getirdiği 1,5 milyon lirayla eve dönen genç adam, paraların sahteleriyle değiştirildiğini fark etti. 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

36 yaşındaki Burhan Ö. İstanbul'da emlak danışmanı olarak çalışıyordu. Genç adam arkadaşları vasıtasıyla tanıştığı Afrikalı Lerusse M. İsimli adamla altın ticareti yapmaya karar verdi. Afrika'dan ucuza altın getireceğini söyleyen genç adam, anlaşma sonrası 20 Nisan günü Burhan Ö. ile Beşiktaş'da bir otelde buluştu. Afrikalı 2 arkadaşıyla birlikte yanında getirdiği 4 kg altın karşılığı Burhan'dan yaklaşık 1 buçuk milyon lira para istedi.

HEM ALTIN HEM PARALAR SAHTE

Burhan, altınları kontrol ettirmek için eşine vererek kuyumcuya götürmesini söylediği sırada paraları ise otel odasındaki kasaya kilitledi. Bir süre sonra Burhan'ın eşi altınların sahte olduğunu söyledi. Afrikalı kendisinin de kandırıldığını belirterek paraları almadan otelden ayrıldı. Burhan da kasadaki paraları alarak otelden çıktı. Bir süre sonra Dolar olarak getirdiği parayı Türk Lirasına çevirmek için döviz bürosuna giren genç adam dolarların da sahte olduğunu gördü. Üzerlerinde geçersizdir yazan dolarların Lerusse M. ve arkadaşları tarafından değiştirildiğini anlayan Burhan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kimlikleri belirlenen 3 Afrikalı ikamet ettikleri Kağıthane ilçesinde gözaltına alındı. Burhan tarafından teşhis edilen 3 arkadaş, paraları değiştirmediklerini, kendilerinin altın ticareti yapacakken dolandırıldıklarını ifade ettiler. Savcılık suçtan kurtulmaya yönelik ifade veren 3 şüpheliyi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti. Tutuklanarak ceza evine gönderilen 3 Afrikalı hakkındaki soruşturma devam ediyor.

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Dolandırıcılık içinden dolandırıcılık çıktı
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