Dolandırıcılık iddiasıyla tutuklanan eski kaymakama 70 yıl hapis cezası

Yüreğir'de 12 Eylül 2022'den 24 Ağustos 2023'e kadar kaymakam olarak görev yapan Mustafa Kılıç ile kendisini bir siyasetçinin danışmanı olarak tanıtan Özgür Akgül ile tutuksuz Paşa Yaşar'ın "kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan yargılandığı Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşması yapıldı. Duruşmaya Sakarya 3 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Kılıç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Eski kaymakam Kılıç, üzerine atılı suçun görev dışına çıkarılıp, kişiselleştirme yapıldığını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanık Kılıç'ı "Kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 70 yıl hapis ve 601 bin lira adli para cezasına, sanık Özgür Akgül'ü de 46 yıl 4 ay hapis ve 408 bin lira adli para cezasına mahkum edip, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca, Mustafa Kılıç hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.