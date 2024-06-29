Dolandırıcılık şebekesi ölüleri bile kullanmış

Bursa'da yıllar önce ölmüş kişilerin imzalarını Amerika'da boş senetlere kopyalatıp adlarına borç senedi düzenleyerek mirasçılarından arsalarına haciz yolu ile bu borçları tahsil eden organize suç örgütü çökertildi. Suç örgütünün bu yolla mağdur ettiği kişilerden milyonlarca lira dolandırdığı ortaya çıktı. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 2013 yılında vefat eden E.A.'nın imzasını taklit eden suç örgütü, ölen adamın adına 140, 160 ve 350 bin dolarlık yaklaşık 18 milyon TL'lik 3 ayrı borç senedi düzenledi. Ödeme tarihleri 2022 ve 2023 olan ve icraya konulan senetler sebebiyle bankada bulunan 600 bin liralarını da dolandırıcılara kaptıran mirasçılar S.A. (eşi) ile N.S. (kız kardeşi) ne yaptıysa icrayı bir türlü durduramadı. S.A. ve N.S.'nin vekil avukatlarının şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada senetlerin sahte olduğu belirlendi. 7 ay süren soruşturma ve teknik takibin ardından liderliğini M.A.B'nin (50) yaptığı 6 kişi Bursa ve İstanbul'da eşzamanlı yapılan operasyonlarla gözaltına alındı.