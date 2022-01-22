Dolandırıcılıkta yeni yöntem! Bilgisayarını kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti

Pendik'te E.K. isimli üniversite öğrencisi yaklaşık 15 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayarını satmak için internete ilan verdi. İlana dönüş yapan bir alıcı pazarlıksız fiyatı kabul etti ve bilgisayarı bir dükkana bırakmasın istedi. Parayı biraz ilerideki kuyumcudan alacağını söyledi. E.K. bilgisayarını anlaştıkları dükkana bırakıp ilerideki kuyumcuya doğru gitti. Kuyumcuya girdiğinde kendisine yanlış geldiğini söylediler. Hemen bilgisayarını almak için bıraktığı yere gitti. Ama iş işten geçmişti. Bilgisayarı başka birisi gelip aldığını söylediler. Hemen durumu polise bildirdi.



AYNI YÖNTEM 2. VURGUN



Yine Pendik'te S.Ş. isimli kişi 17 bin lira değerindeki bilgisayarını ilana verdi. Hemen bir müşteri çıktı. Aynı şekilde bilgisayarı bir dükkana bırakıp parayı alacağı iş yerine gitti. Ancak belirtilen adres kapalıydı. Dolandırıldığını anlayınca tekrar bilgisayarı bıraktığı yere gitti ancak yine bilgisayarı başka birisi alıp götürmüştü.

Dolandırıcılıkta yeni yöntem! Bilgisayarını kendi elleriyle dolandırıcılara böyle teslim etti...



2 DOLANDIRICI YAKALANDI



İhbarlar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinde eşkallerini tespit ettiği iki şüphelinin peşine düştü. Kısa süre sonra sakladıkları adreslerde gözaltına alınan şüpheliler Uğur F. ve Ayhan K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uğur F. adli kontrol alırken Ayhan K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.