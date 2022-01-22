Haberler Yaşam Haberleri Dolandırıcılıkta yeni yöntem! Bilgisayarını kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti
Giriş Tarihi: 22.1.2022 10:57 Son Güncelleme: 22.1.2022 11:05

Dolandırıcılıkta yeni yöntem! Bilgisayarını kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Dolandırıcılıkta yeni yöntem! Bilgisayarını kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti

İstanbul Pendik’te piyasa değeri yüksek olan ikinci el bilgisayarların internet ilanlarını takip edip vatandaşlarla alıcı gibi konuşup pazarlıksız anlaşma sağladıktan sonra akıl almaz bir oyunla dolandıran 2 şüpheli Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin bilgisayarı bir dükkana bıraktırıp parayı biraz ilerideki kuyumcudan alacaksınız deyip vatandaşlar parayı almaya gittiğinde ise bilgisayarı başka bir şahsın gelip teslim aldığı ve para vermedikleri öğrenildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Pendik'te E.K. isimli üniversite öğrencisi yaklaşık 15 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayarını satmak için internete ilan verdi. İlana dönüş yapan bir alıcı pazarlıksız fiyatı kabul etti ve bilgisayarı bir dükkana bırakmasın istedi. Parayı biraz ilerideki kuyumcudan alacağını söyledi. E.K. bilgisayarını anlaştıkları dükkana bırakıp ilerideki kuyumcuya doğru gitti. Kuyumcuya girdiğinde kendisine yanlış geldiğini söylediler. Hemen bilgisayarını almak için bıraktığı yere gitti. Ama iş işten geçmişti. Bilgisayarı başka birisi gelip aldığını söylediler. Hemen durumu polise bildirdi.

AYNI YÖNTEM 2. VURGUN

Yine Pendik'te S.Ş. isimli kişi 17 bin lira değerindeki bilgisayarını ilana verdi. Hemen bir müşteri çıktı. Aynı şekilde bilgisayarı bir dükkana bırakıp parayı alacağı iş yerine gitti. Ancak belirtilen adres kapalıydı. Dolandırıldığını anlayınca tekrar bilgisayarı bıraktığı yere gitti ancak yine bilgisayarı başka birisi alıp götürmüştü.

Dolandırıcılıkta yeni yöntem! Bilgisayarını kendi elleriyle dolandırıcılara böyle teslim etti...


2 DOLANDIRICI YAKALANDI

İhbarlar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinde eşkallerini tespit ettiği iki şüphelinin peşine düştü. Kısa süre sonra sakladıkları adreslerde gözaltına alınan şüpheliler Uğur F. ve Ayhan K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Uğur F. adli kontrol alırken Ayhan K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dolandırıcılıkta yeni yöntem! Bilgisayarını kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti
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