Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Şüphelenen esnaf durumu polis arkadaşına anlatınca ortaya çıktı

İstanbul'da polise başvuran bir esnaf kendisini 'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan' aradıklarını ve bir miktar para talep ettiklerini söyledi. Para istemelerinden dolayı şüphelendiğini ve durumu polislere anlatmak istediğini aktardı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık masası ekipleri hızlı bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şahısların internet ortamından yaptıkları aramayla sanki Ankara merkezden arıyormuş gibi yapıp bakanlığı santralindeymiş gibi de sesler dinlettikten sonra yine bakanlık müfettişi ya da başmüfettişi olarak tanıtan birisinin esnaflardan para talep ettiği belirlendi.
SES KAYDI DA DİNLETTİLER
İddiaya göre Ankara alan kodunu kullanıp telefonla arayan dolandırıcılar inandırıcı olsun diye önce bir ses kaydı dinletiyorlardı. Ses kaydında "Bakanlığımıza hoş geldiniz operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz" diyor. Bir süre sonra telefona çıkan kişi karşısındaki esnafa ben bakanlık müfettişiyim ya da başmüfettişiyim sizi takip ediyoruz başarılı bir girişimcisiniz gibi sözlerle lafa giriyor. Ardından bir seminer düzenleyeceğiz katılanlara da plaket vereceğiz sizlerde katılmak isterseniz davet ediyoruz diyor.
PLAKET İÇİN BAĞIŞ İSTEDİLER
Ancak seminere katılmak ve plaket öncesinde zor durumdaki esnaflarımız için 2 ila 7 bin lira arasında bir para topluyoruz diyorlar. Bir süre sonra da sözde bakanlık adına açılmış hesaba para aktarmasını istiyorlardı.
ANKARA GÖRÜNÜMLÜ İZMİR'DEN ARAMIŞLAR
Dolandırıcılık Masası ekipleri, bu arayan kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Kısa sürede şahısların aslında Ankara'da değil İzmir'de oldukları oradan internet üzerinden arama yaptıkları belirlendi. Polis ekipleri geçtiğimiz günlerde İzmir ve Manisa'da 5 adrese operasyon yaptı ve 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte mağdur esnaflara ait olduğu değerlendirilen dekontlar ile suçta kullanılan telefon ve tabletler ele geçirildi.
TAM 93 ESNAFI ARAMIŞLAR
Şüphelilerin bakanlığın isim baş harflerini birkaç eksik ya da fazla kullanarak bir firma ismi yaptıkları ve paraları o hesaba aktardıkları tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri yaptıkları incelemeler ve detaylı çalışmalar sonucunda dolandırıcıların 15'i İstanbul'da olmak üzere tam 93 esnafı arayıp dolandırdıkları ortaya çıktı.
5 DOLANDIRICI TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 dolandırıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi.