Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Şüphelenen esnaf durumu polis arkadaşına anlatınca ortaya çıktı

PLAKET İÇİN BAĞIŞ İSTEDİLER

Ancak seminere katılmak ve plaket öncesinde zor durumdaki esnaflarımız için 2 ila 7 bin lira arasında bir para topluyoruz diyorlar. Bir süre sonra da sözde bakanlık adına açılmış hesaba para aktarmasını istiyorlardı.

ANKARA GÖRÜNÜMLÜ İZMİR'DEN ARAMIŞLAR

Dolandırıcılık Masası ekipleri, bu arayan kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Kısa sürede şahısların aslında Ankara'da değil İzmir'de oldukları oradan internet üzerinden arama yaptıkları belirlendi. Polis ekipleri geçtiğimiz günlerde İzmir ve Manisa'da 5 adrese operasyon yaptı ve 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte mağdur esnaflara ait olduğu değerlendirilen dekontlar ile suçta kullanılan telefon ve tabletler ele geçirildi.