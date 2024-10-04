Dolandırıcılıktan aranan şüpheliler polise ateş açtı

Olay, İstanbul Tuzla ilçesi, Tepeören Mahallesi'nde lüks bir sitede 17.00 sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri sitenin içinde bulunan bir villaya operasyon düzenledi. Evde bulunan Emrah Erol, Ferhat İnaç ve Çağrı Gündüz isimli şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda polis ekipleri ile şahıslar arasında çatışma çıktı. Çatışmada ilçe güvenlik büroda görevli Adem Köş yaralanırken, polise ateş açan Emrah Erol etkisiz hale getirildi. Diğer şahıslar ise yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından ambulans ekipleri olay yerine çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis memurunu Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, olay yerinde ölen Emrah Erol ise morga kaldırıldı. Polis ekipleri şahıslarla ilgili tahkikat başlattı.

HER BİRİ AZILI SUÇLU ÇIKTI

Yapılan GBT kayıtlarında ölen Emrah Erol isimli şahsın kasten adam öldürmek başta olmak üzere 4 adet mala zarar verme, 5 hırsızlık, 1 genel güvenliği tehlikeye sokma, 2 silah kanununa muhalefet, 1 adet mukavemet, 1 konut dokunulmazlığını ihlal, 1 sahte belge, 1 adet yağma, ve 1 adet te kasten öldürmeye teşebbüsten olmak üzere 19 kaydı olduğu ayrıca 10 ayrı aranma kaydının olduğu ortaya çıktı. Diğer şüpheliler Ferhat İnaç'ın ise 1 adet dolandırıcılıktan kaydının olduğu diğer şüpheli Çağrı Gündüz'ün de;1 adet aranmasının yanı sıra 6 silahlı kanunlara muhalefetten, 1 adet yağmadan, 2 adet tehdit 4 kasten yaralama 1 mala zarar verme ve 2 hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirlendi.

3 TABANCA BULUNDU

Öte yandan ikametgahta yapılan aramalarda 3 adet tabanca, uyuşturucu ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayın ardından polis ekipleri lüks villaların bulunduğu siteye giden caddeleri yaya ve araç trafiğine kapattı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı caddede polis ekipleri caddeye girmeye çalışan araçları tek tek durdurarak kontrol etti.

SALDIRGANLARDAN BİRİ ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada, Özel hareket unsurlarınca devam eden operasyonda, ikamet içerisinde bulunan E.E. isimli şahıs ölü ele geçirilmiş, F.İ. ve Ç.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada, hayatını kaybeden E.E. isimli şahsın 'Kasten Öldürme' suçu başta olmak üzere 10 adet aranma kaydı olduğu tespit edilmiştir. Ele geçirilen şahıslardan, Ç.G. isimli şahsın '6136 SKM' suçundan aranması olduğu, F.İ. isimli şahsın ise 'Dolandırıcılık' suçundan kaydı olduğu belirlenmiştir. İkamette yapılan aralamalarda ise; 1 adet otomatik tabanca, 2 adet 9mm çapında tabanca, çok sayıda fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilmiştir ifadeleri kullanıldı.

VALİ YARALI MEMURU ZİYARET ETTİ

Ayrıca İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Gül'ün Tuzla ilçesinde aranan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan polis memuru Adem Köş'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiği bildirildi. Paylaşımda, Vali Gül'ün yaralı polisin sağlık durumu hakkında bilgi alarak "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği aktarıldı.