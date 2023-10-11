Dolandırıcısını kolonya ile karşıladı: Yaşlı kadınların kabusu kapı kapı geziyor

Bakırköy'e bağlı Yeşilköy Mahallesi Gülibrişim sokakta geçtiğimiz gün Nevin T. (77), 50 bin lirasını öz oğlu olduğunu iddia eden bir dolandırıcının yönlendirmesi ile kendisini Uğur olarak tanıtan bir şahsa elleri ile vermişti. Ev ve çevresinde polis ekipleri tarafından kamera bulunamadı. Şahıs tespit edilemedi. Nevin T., şahsı siyah şapkalı ve maskeli olarak tarif etmişti.

FLORYA'DA ORTAYA ÇIKTI

Florya Mektep sokakta yaklaşık bir ay önce kendisini oğlunun arkadaşı olarak tanıtan dolandırıcı, Müjgan Ç.'nin kapısına gelip çalan telefonu 'Oğlun konuşmak istiyor' diyerek yaşlı kadına verdi. Konuştuğu şahsı oğlu sanan yaşlı kadın, İzmir'de yaşayan ve paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen dolandırıcının yalanına kandı. Kapıya gelen sahte arkadaşa para vermeye ve oğluna götüreceğine ikna oldu.

KOLONYA İKRAMI İLE EVE ALDI

Siyah şapkalı ve maskeli dolandırıcıya kolonya ikram ederek eve alan yaşlı kadın 10 bin lira birikmiş parasını elleri ile dolandırıcıya teslim etti. O anlar ev içi kameralarına da anbean yansıdı.

Yaşlı kadın, 'Altının da var mı?' sorusuna ise 'Yok' yanıtını verdi. Evde bir süre oturup yaşlı kadınla muhabbet eden dolandırıcı bir süre sonra evden çıkarak kayıplara karıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayan Müjgan Ç., Şenlikköy Polis Merkezi Amirliği'ne suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri benzer yöntemle yaşlı kadınların kabusu olan, kapı kapı gezen sahte arkadaşı bulmak için çalışma başlattı.