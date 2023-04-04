Dolandırıp dava açtılar, mahkemeyi bile aldattılar

DOLANDIRICILARIN AĞINA DÜŞEN 30 MAĞDUR VAR

Avukat Oğuzhan Muhammet Gündoğmuş, yaşanan dolandırıcılık olayından dolayı savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını aktardı. Gündoğmuş, "Ev satın almak gayesi ile bizim müvekkillerimize ulaşıyorlar. Hukuken hiçbir geçerliliği olmayan gayrimenkul alım-satım sözleşmesi yapıyorlar. Bu belgenin geçerli olabilmesi için önce noterden yapılması ve öncesinde de bir para verilmesi şartı vardır. Bu belge ile ailenin imzası alınıyor. Bunlar daha önce birçok kişiye yaptıkları gibi imza benzetme yoluyla bir para dekontu düzenleniyor. Daha önce imzalanan sözleşmede yer alan ücretlerin verilmiş gibi bu dekonta yer alıyor. Bu belge ile birlikte biz paramızı elden verdik ve dairenin tapusunu vermediler diye alacak davası açılıyor. Mahkeme imzaların gerçek olup olmadığına bakmazsın ailenin aleyhine sonuçlanıyor ve Yargıtay kararı onaylıyor. Bunun üzerine biz tekrar savcılığa başvuruda bulunduk. Savcı, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği üzerinden Sema Nur üstün ve Ömer Can'ın imza örneklerinin alınmasını istedi. Savcılık, bilirkişiden belgede bulunan imzaların alıcı ve satıcıya ait olup olmadığının tespitini istedi. Bilirkişi, "Belge üzerinde yer alan yazı ve imzaların Ömer Can ile Sema Nur Üstün'ün el ürünü olmadığını" değerlendirdi. Alacak olacak kişilerin imzası sahte olduğunu gösteriyor. Bizi dolandıran Sema Nur Üstün'ün 80'e yakın dosyası var. Ömer Can ise 12 yıl kesinleşmiş suçtan dolayı cezaevinde. Bunların yüzünden benzer özellikte 30'a yakın mağdur var. Adalet yerini bulsun istiyoruz" dedi.