Dolandırıp dava açtılar, mahkemeyi bile aldattılar

EŞ ROLÜ İLE MÜTEAHHİT VE KATİP OLDULAR

Ailenin diğer fertlerinin de onayını alan İlker Arslan dubleks daireyi 575 bin liraya internet üzerinden satışa sundu. Dolandırıcılardan Sema Nur Üstün, İlker Arslan'ı arayarak "evi çok beğendiklerini ve almak istediklerini" aktararak görüşme talebinde bulundu. Satılık dairede bir araya gelindiğinde ise; dolandırıcılardan Ömer Can kendisini müteahhit, eşi rolündeki Sema Nur Üstün de kendisini katip olarak tanıttı. Daire içerisinde gezen dolandırıcılar, ev içerisinde yapılacak olan tadilatları anlatarak İlker Arslan'ı ikna etmeyi başardı. Dolandırıcılardan Ömer Can, yaptırdığı binalarda parasının bulunduğunu ve Ocak ayı itibariyle ödeme alacağını söyleyerek sözleşmeli satış önerisinde bulundu. Can, kabul etmeleri durumunda evin tadilatını yaptıracağını ve parası geldiğinde ise sözleşme ile giderek noter huzurunda satış işleminin yaptıracağını söyledi.