Dolaptaki peyniri bile çaldılar

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Fırat Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tekstil fabrikasında işçi olan Sadettin Aktaş işe, eşi ise komşuya ziyarete gitti. Bir süre sonra eve gelen kadın evdeki eşyaların dağıtılmış olduğunu görünce durumu kocasına bildirdi. Karı koca evde bulunan altın ziynet eşyası ve para ile mutfaktaki yiyeceklerinin çalındığını görünce karakola giderek şikayetçi oldu.

Evde parmak izin çalışması yapan polis ekipleri karşı binanın güvenlik kamerasından eve 3 kadının girdiğini ve bir süre sonra da ellerinde bir poşetle dışarı çıkarak kaybolduklarını belirledi.

Aktaş, "Polis bu kadınların Osmaniyeliler olarak tanınan bir hırsızlık şebekesine bağlı olduğunu söyledi. Bu kadınlar farklı şehirlerde sürekli hırsızlık yapıyormuş. Bir an önce yakalanmalarını ve eşyalarımızın bize teslim edilmesini bekliyoruz. Altınlarımızı, yüzüklerimizi, küpelerimizi almışlar ama en çok dikkatimi çeken ise mutfaktaki peynir ve zeytinleri bile çalmaları olmuş" dedi.