‘Dolar hesabınız var’ diyerek kandırdılar: 250 bin lira kredi çekip başka hesaba aktardılar

Dolandırıcıların dolar hesabınız var yönlendirmesiyle bankaya gidip hesap açan Hüseyin A., yalnızca yeni hesabının IBAN numarasını paylaşarak dolandırıldı. Sadece IBAN bilgisi ile hesabından 250 bin lira kredi çekilerek E.K'ye aktarıldı.

KİMLİK BİLGİLERİ VEREREK GÜVEN OLUŞTURUYORLAR

Hüseyin A. Avukatı Ahmet Haklıgör soruşturmanın detaylarını SABAH'a anlattı. Haklıgör, "Kendini bir kurum çalışanı, banka memuru gibi tanıtan şahıslar size 'dolar hesabınızda para var' diyerek aradıklarında kesinlikle inanmayın. Müvekkilim, yabancı bir numaradan aranıyor. Karşıdaki kişiler kendilerini kurumsal bir yapının temsilcisi olarak tanıtıyor ve müvekkilin adına kayıtlı dolar hesabı bulunduğunu, bu hesaptaki parayı kendisine aktaracaklarını söylüyor. Müvekkil başlangıçta şüphe duyuyor; ancak dolandırıcılar müvekkilin T.C. kimlik numarasını, aile bireylerinin kimlik bilgilerini ve adresini tek tek söyleyince güven oluşuyor" dedi.

SADECE IBAN PAYLAŞTI

Paylaşılan bilgilerin ardından müvekkilinin karşısında gerçekten bir kurum olduğuna inandığını belirten Haklıgör, "Dolandırıcılar, 'Parayı gönderebilmemiz için kendilerinin belirttikleri özel bir bankadan bir hesap açmanız gerekiyor' diyor. Müvekkilim de bu talimatı uyguluyor. Tek yaptığı şey yeni açtığı bu hesabın IBAN numarasını paylaşmak. Fakat işte tam da bu noktada tuzak başlıyor. Hesap açıldıktan sonra 250 bin lira kredi çekilip başka birine aktarılıyor. Müvekkilim kısa süre içinde hesabında şüpheli işlemler fark ediyor. Bankasına sorduğunda, hesabı üzerinden 250 bin lira tutarında kredi çekildiğini ve bu paranın E.K. adlı şahsın hesabına aktarıldığını öğreniyor" ifadelerini kullandı.

KENDİ IBAN'ININ DA KULLANILDIĞINI İDDİA ETTİ

Mağdur Hüseyin A.'nın şikayetçi olmasından sonraki süreç hakkında bilgi veren Haklıgör, "E.K. ifadesinde, internette gördüğü 'yatırımsız kazanç' başlıklı site üzerinden bir numaraya ulaştığını, kendisine yüksek kazanç vaadiyle yönlendirmelerde bulunulduğunu ve IBAN'ını bu kişilere verdiğini söylüyor. Bu tür kişiler genellikle "Ben para almadım" dese de fiili uygulamada IBAN'ını dolandırıcılara kullandıranların büyük kısmı belirli bir komisyon karşılığı bu işi yapıyor" dedi.

"KİMSEYE IBAN'INIZI KULLANDIRMAYIN"

IBAN bilgisini tanımadığınız kişilere verdiğiniz anda, o banka hesabı üzerinden yapılan tüm dolandırıcılık işlemlerinin sorumluluğu kişiye ait olduğunu vurguluyan avukat, "Ben masumum, bana sadece hesap sordular, ben parayı çekmedim, aktarmadım demeniz sizi kurtarmaz. Hukuken, o hesabın sahibi siz olduğunuz için karşı tarafa yardım eden sıfatıyla cezai sorumluluk yüklenir. Bu nedenle savcılık çoğu olayda direkt iddianame düzenler. Dolandırıcılar artık hesap ele geçirmek için saldırı yapmakla uğraşmıyor; vatandaşın kendi isteğiyle açtığı hesapları kullanıyorlar. Böylece izlerini kaybettiriyorlar, tüm okları IBAN sahibine yönlendiriyorlar" açıklamalarında bulundu.