Dolar ne kadar oldu, kaç TL? 30 Haziran canlı ve anlık dolar alış, satış fiyatı

BDDK kararları ile birlikte TL'ye yatırımın artırılması teşvik edildi. Buna göre belli bir döviz kuruna sahip olmayan şirketler, kredilerini TL ile çekmek zorunda kalacak. Bu kararların sebeplerinden biri, şirketlerin kredi çekip dolar yatırımı yapması olarak gösterildi. Vatandaşlar da 30 Haziran canlı dolar ne kadar sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, dolar ne kadar oldu, kaç TL?