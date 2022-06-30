Haberler Yaşam Haberleri Dolar ne kadar oldu, kaç TL? 30 Haziran canlı ve anlık dolar alış, satış fiyatı
Giriş Tarihi: 30.6.2022 11:12 Son Güncelleme: 30.6.2022 11:12

Dolar ne kadar oldu, kaç TL? 30 Haziran canlı ve anlık dolar alış, satış fiyatı

Dolar ne kadar oldu, kaç TL? 30 Haziran canlı ve anlık dolar alış, satış fiyatı

Dolar ne kadar oldu sorusu birçok yatırımcı ve birikimci için önemli bir soru olarak gözüküyor. Diplomatik gelişmeler, BDDK kararları ile birlikte dolar kurunda düşüş gözüküyor. ABD Merkez Bankası FED kararları sonrası artan kurun düşüşe geçtiği, etkilerin azaldığı gözüküyor. İnişli çıkışlı kurun ne kadar ilerleyeceği merak konusu. Peki, 30 Haziran 1 dolar kaç TL, ne kadar? İşte canlı rakamlar…

BDDK kararları ile birlikte TL'ye yatırımın artırılması teşvik edildi. Buna göre belli bir döviz kuruna sahip olmayan şirketler, kredilerini TL ile çekmek zorunda kalacak. Bu kararların sebeplerinden biri, şirketlerin kredi çekip dolar yatırımı yapması olarak gösterildi. Vatandaşlar da 30 Haziran canlı dolar ne kadar sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, dolar ne kadar oldu, kaç TL?

DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

İstanbul serbest piyasada dolar 16,6650 liradan, avro 17,4270 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 16,6630 liradan alınan dolar 16,6650 liradan satılıyor. 17,4250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,4270 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 16,6400 lira, avronun satış fiyatı ise 17,4310 lira olmuştu.

DOLAR KAÇ TL?

Dolar alış: 16,6337

Dolar satış: 16,6407

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Dolar ne kadar oldu, kaç TL? 30 Haziran canlı ve anlık dolar alış, satış fiyatı
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