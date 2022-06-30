Dolar ne kadar oldu, kaç TL? 30 Haziran canlı ve anlık dolar alış, satış fiyatı

BDDK kararları ile birlikte TL'ye yatırımın artırılması teşvik edildi. Buna göre belli bir döviz kuruna sahip olmayan şirketler, kredilerini TL ile çekmek zorunda kalacak. Bu kararların sebeplerinden biri, şirketlerin kredi çekip dolar yatırımı yapması olarak gösterildi. Vatandaşlar da 30 Haziran canlı dolar ne kadar sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, dolar ne kadar oldu, kaç TL?
İstanbul serbest piyasada dolar 16,6650 liradan, avro 17,4270 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 16,6630 liradan alınan dolar 16,6650 liradan satılıyor. 17,4250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 17,4270 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 16,6400 lira, avronun satış fiyatı ise 17,4310 lira olmuştu.