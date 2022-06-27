Dolar ve Euro fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, dolar kuru bugün ne kadar, kaç TL sorusuna milyonlar yanıt arıyor. Sabah saatlerinde 16,30 seviyesinde işlem gören Dolar/TL son dakika verilerine göre bu seviyedeki seyrini koruyor. Anlık değişen canlı rakamlar dolasıyla grafik sürekli değişiyor. Peki Dolar ve Euro Kaç TL? 27 Haziran 2022 canlı Dolar ve Euro kuru alış-satış fiyatları ne kadar, kaç lira?
Dolar/TL'de dalgalı seyir devam ediyor. Hafta başında yükselişe geçen dolar 17,00'a kadar yükselmesi sonrasında yeniden hareketlendi. Dolar/TL, haftanın ilk gününde 16,30 civarında işlem görüyor.
ALIŞ: 16,3098 TL
SATIŞ: 16,3098 TL