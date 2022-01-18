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Giriş Tarihi: 19.1.2022

Dolar ve Euro’larla araçlarını kapladılar

İHA
Dolar ve Euro’larla araçlarını kapladılar
Antalya'da yaşayan Muhammet Doğan ve Mehmet Uçan adlı iki genç, dövizdeki sert çıkış ve düşüşler sonrası, bu para birimlerinin kendileri için değersiz olduğuna dikkat çekmek amacıyla araçlarını geçersiz dolar ve euro banknotlarıyla kapladı. Gençler 4 bin 500 adet 100 dolarlık banknotu bantla yapıştırarak kapladıklarını araçlarını trafiğe kapalı alanda sergiledi. Muhammet Doğan, otomobilinin üzerinde 450 bin dolar değerinde geçersiz banknotun yer aldığını belirterek, "Türk Lirası bizim için daha önemli" diye konuştu.

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Dolar ve Euro’larla araçlarını kapladılar
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