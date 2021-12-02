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Giriş Tarihi: 2.12.2021 18:38 Son Güncelleme: 2.12.2021 18:40

“Dolaşacağız” diye kiralatıp soygun yaptılar!

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Dolaşacağız” diye kiralatıp soygun yaptılar!

İstanbul’da arkadaşlarına “Dolaşacağız” diyerek araç kiralatan ve o araçla soygun yapan üç kişi yakalandı.

İstanbul'da üç kişi, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'ndeki bir adresten 10 bin 540 lira ve 590 Euro çaldı. İstanbul Polisi; olay yerine araçla gelen ve aynı araçla kaçan şüphelilerin peşine düştü. Aracın plakası saptandı.

“Dolaşacağız” diye kiralatıp soygun yaptılar! | Video

S.M. isimli kişinin söz konusu aracı, olayı gerçekleştiren arkadaşları Y.K., Ö.O. ve H.Ç.'nin ricası üzerine kiraladığı ve kullanmaları için verdiği tespit edildi. İfadesine başvurulan S.M. "Soygun yapacaklarını bilmiyordum. Bana dolaşmak için kiralamak istediklerini söylediler" dedi. Üç şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

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“Dolaşacağız” diye kiralatıp soygun yaptılar!
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