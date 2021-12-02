İstanbul'da üç kişi, Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'ndeki bir adresten 10 bin 540 lira ve 590 Euro çaldı. İstanbul Polisi; olay yerine araçla gelen ve aynı araçla kaçan şüphelilerin peşine düştü. Aracın plakası saptandı.

“Dolaşacağız” diye kiralatıp soygun yaptılar! | Video

S.M. isimli kişinin söz konusu aracı, olayı gerçekleştiren arkadaşları Y.K., Ö.O. ve H.Ç.'nin ricası üzerine kiraladığı ve kullanmaları için verdiği tespit edildi. İfadesine başvurulan S.M. "Soygun yapacaklarını bilmiyordum. Bana dolaşmak için kiralamak istediklerini söylediler" dedi. Üç şüpheli yakalandı ve tutuklandı.