Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar, kaç TL? Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım Perşembe günü ücretsiz mi?

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84. Yıldönümünde tüm Türkiye'de sevgi ve hasretle anılıyor. Her yıl anma törenleri ile karşılanan bu anlamlı gün için binlerce vatandaş 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybettiğinden burayı ziyaret ederek bu önemli günde ulu önderini anmak istiyor. Peki, Dolmabahçe sarayı 10 Kasım'da ücretsiz mi? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? İşte şimdiden merak edilen o detaylar.
İstanbul turunda mutlaka görülüp gezilebilmesi gereken tarihî mekanlardan birisi olan Dolmabahçe Sarayı 2022 yılı giriş ücreti tarifesi şöyledir;
Sıraladığımız fiyat listesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli olmakta olup, yabancı ziyaretçilere farklı ücret tarifesi uygulanmaktadır. Yabancı ziyaretçi giriş ücreti tarifesi ise şöyledir;
Ülkenin diğer müzelerinden geçerli olduğu gibi Dolmabahçe Sarayı Müzesinde de öğrenci giriş ücretleri indirimli tarifelerden oluşmaktadır. Dolmabahçe Sarayı öğrenci giriş ücretleri şöyledir;
Bazı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Dolmabahçe Sarayı girişi ücretsizdir. Ücretsiz giriş hakkına sahip olan kişiler şunlardır;