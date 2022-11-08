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Giriş Tarihi: 8.11.2022 16:23

Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar, kaç TL? Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım Perşembe günü ücretsiz mi?

Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat ettiği Dolmabahçe Sarayı her yıl 10 Kasım’da ziyaretçi akınına uğruyor. Ulu önderimizin 84. Ölüm yıldönümünde binlerce vatandaş bu önemli güne anlam katabilmek ve anabilmek adına ziyaret saatlerini ve ücretlerini araştırıyor. Peki, Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım Perşembe günü ücretsiz mi? İşte detaylar…

Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar, kaç TL? Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım Perşembe günü ücretsiz mi?

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84. Yıldönümünde tüm Türkiye'de sevgi ve hasretle anılıyor. Her yıl anma törenleri ile karşılanan bu anlamlı gün için binlerce vatandaş 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybettiğinden burayı ziyaret ederek bu önemli günde ulu önderini anmak istiyor. Peki, Dolmabahçe sarayı 10 Kasım'da ücretsiz mi? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? İşte şimdiden merak edilen o detaylar.

Dolmabahçe Sarayı Giriş Ücreti Ne Kadar 2022? Dolmabahçe Sarayı Öğrenci Ve Tam Giriş Ücreti Ne Kadar?

Dolmabahçe Sarayı Giriş Ücreti Ne Kadar?

İstanbul turunda mutlaka görülüp gezilebilmesi gereken tarihî mekanlardan birisi olan Dolmabahçe Sarayı 2022 yılı giriş ücreti tarifesi şöyledir;

  • Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti 50 TL'dir.
  • Sarayın en büyük bölümü Selamlık kısmına giriş ücreti 50 TL'dir.
  • Harem Dairesine giriş ücreti 40 TL'dir.
  • Milli Saraylar Resim Müzesi isimli bölümün ücreti 30 TL'dir.
  • Dolmabahçe Sarayı kombine giriş ücreti 80 TL'dir.

Sıraladığımız fiyat listesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli olmakta olup, yabancı ziyaretçilere farklı ücret tarifesi uygulanmaktadır. Yabancı ziyaretçi giriş ücreti tarifesi ise şöyledir;

  • Selamlık bölümüne giriş ücreti 120 TL'dir.
  • Harem Dairesine giriş ücreti 90 TL'dir.
  • Dolmabahçe Sarayı kombine giriş ücreti 150 TL'dir.

Dolmabahçe Sarayı Öğrenci Ve Tam Giriş Ücreti Ne Kadar?

Ülkenin diğer müzelerinden geçerli olduğu gibi Dolmabahçe Sarayı Müzesinde de öğrenci giriş ücretleri indirimli tarifelerden oluşmaktadır. Dolmabahçe Sarayı öğrenci giriş ücretleri şöyledir;

  • Dolmabahçe Sarayı Selamlık bölümü öğrenci giriş ücreti 10 TL'dir.
  • Harem Dairesine öğrenci giriş ücreti 10 TL'dir.
  • Dolmabahçe Sarayı öğrenci kombine giriş ücreti ise 30 TL'dir.

Dolmabahçe Sarayı Girişi Kimlere Ücretsiz?

Bazı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Dolmabahçe Sarayı girişi ücretsizdir. Ücretsiz giriş hakkına sahip olan kişiler şunlardır;

  • 0-6 yaş grubu çocuklara giriş ücretsizdir.
  • 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü programında giriş ücretsizdir.
  • Müze kart sahibi vatandaşlara giriş ücretsizdir.
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Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar, kaç TL? Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım Perşembe günü ücretsiz mi?
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