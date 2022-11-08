Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar, kaç TL? Dolmabahçe Sarayı 10 Kasım Perşembe günü ücretsiz mi?

Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 84. Yıldönümünde tüm Türkiye'de sevgi ve hasretle anılıyor. Her yıl anma törenleri ile karşılanan bu anlamlı gün için binlerce vatandaş 1938 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda hayatını kaybettiğinden burayı ziyaret ederek bu önemli günde ulu önderini anmak istiyor. Peki, Dolmabahçe sarayı 10 Kasım'da ücretsiz mi? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? İşte şimdiden merak edilen o detaylar.