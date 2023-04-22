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Giriş Tarihi: 22.4.2023

Dolmabahçe Sarayı’nda sahte bilet dolandırıcılığı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Dolmabahçe Sarayı’nda sahte bilet dolandırıcılığı
Türkiye'nin önde gelen tarihi yapılarından olan Dolmabahçe Sarayı'nda sahte bilet skandalı patlak verdi. Sarayın bilet satış noktasında gişe görevlisi olarak çalışan Erkan Y. (42) ve Ünzüle G.'nin (50) gişede, orijinal biletlerin kopyasını ürettikleri ortaya çıktı. Ürettikleri biletleri ziyaretçilere satan gişe görevlilerinden Erkan Y. 18 bin lira, Ünzüle G. ise 3 bin lira haksız kazanç elde etti. Skandal, kuruma yapılan ihbar sonrası ortaya çıktı. Sahte bilet tezgahının ortaya çıkmasıyla Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 2 şüpheli gişe görevlisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ifade veren Erkan Y., kopya biletleri ürettiklerini, akşam kasayı kapattıklarında açık çıkması üzerine, sahte biletleri satarak açğı kapattıklarını ileri sürdü. Ünzüle G. de kasalarının kayda değer açık vermediğini ve Erkan Y. ile aralarında para ilişkisi olmadığını öne sürdü. Savcılık, kurumu zarara uğratan 2 şüpheli hakkında "zimmet" suçundan ayrı ayrı 31 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep ederek dava açtı.

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Dolmabahçe Sarayı’nda sahte bilet dolandırıcılığı
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