Dolmabahçe’de “Marmara” Zirvesi: Kıyılara izleme sistemi kurulacak

İstanbul'da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakan yardımcıları, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan şehirlerin valileri ve belediye başkanları ile alanında uzman birçok isim 3'üncüsü düzenlenen Marmar Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu Toplantısı için Dolmabahçe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Bakan Kurum, yaklaşık 2 saat süren toplatının ardından basına açıklamalarda bulundu.

İşte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Marmara için yürütülecek çalışmaların gün gün planlandığı toplantının ardından yaptığı konuşmadan önemli başlıklar:

MARMARA İÇİN ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ

"Marmara Denizi Stratejik Planı'mızda 18 stratejik hedef, 43 ana faaliyet, 130 alt faaliyet belirledik ve çalışıyoruz. Marmara Denizi'nin özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Üniversitelerimiz ve belediyelerimizle Noktasal Kaynaklı Kirliliğin Tespiti Projesi'ni yürütüyoruz. Proje kapsamında 445 evsel, kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisini yerinde inceledik. 201 tesisle ilgili yapılması gerekenleri belirledik. Arıtılan atıksuların %46'sı ileri biyolojik arıtmadan geçirilirken, bu oranı 2024 yılında %100'e ulaştıracağız."

KIYILARA İZLEME SİSTEMİ KURULACAK



"Marmara Denizine kıyısı olan illerimizdeki arıtma tesisleri, debimetre ve otomatik numune alma sisteminden oluşan izleme sistemini kurmaya başladık. Bu çalışmamızı 2021'in sonunda tamamlayacak ve aldığımız verileri Bakanlık Sürekli İzleme Merkezi'nden takip edeceğiz."

ENDÜSTRİYEL TESİSLER TAKİBE ALINACAK



"En büyük sorunlardan biri olan endüstriyel tesislerin kullandığı soğutma suları konusunda da önemli bir adım attık. Artık bu suların giriş ve çıkışlarını, debi ve sıcaklıklarını online takip edeceğiz. Yine bu suların şehir şebekesinde kullanılmasına yönelik de özel bir çalışma yapıyoruz. Çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız."

RESİF TARLALARI ARTACAK



"Balıklarımızı ve deniz bitkilerimize yeni yaşam alanları oluşturmak için şu an 35 olan yapay resif tarlası sayısını 440'a çıkaracağız. Şu an itibari ile Marmara Denizinden 50 bin m2 hayalet ağ çıkardık, 2024 yılına kadar 150 bin m2 hayalet çıkarıp bertaraf edeceğiz. Çevre dostu temizlik ürünleri teşvik ediyoruz. Fosforsuz temizlik malzemelerine geçiş için teknik ve idari çalışmalarımızı tamamladık. Marmara Bölgesi'ndeki tüm illerimizde ve ilçelerimizde Sıfır Atık uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz. Bu anlamda farkındalığı artırmak amacıyla Sıfır Atık eğitimlerine devam ediyoruz."

YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ



"Tarımsal faaliyetlerden kaynaklı kirliliğin önlenmesine yönelik iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl Marmara ve Susurluk Havzalarında bulunan 7 ilimizde toplam 53 proje kapsamında 128 bin dekar araziyi Modern Sulama Sistemleri ile sulamak için yüzde 50 hibe desteği veriyoruz. Şu an iyi ve organik tarım uygulamaları yapılan mevcut alan 1.000 hektar. Biz bu alanı 2024 yılında 10.000 hektara çıkaracağız."

11 BİN METREKÜP MÜSİLAJ TOPLANDI



"Müsilaj temizleme çalışmalarımızı, Temmuz ayı itibariyle Marmara Deniz yüzeyinde ve kıyılarında müsilajın tamamen ortadan kalkması sebebiyle tamamladık. Bir aylık temizleme çalışmalarımız sonucunda 11 bin m3 müsilajı toplayarak bertaraf ettik. Ayrıca Marmara Bölgesinde 2.910 yüzme suyu numunesi için yaptığımız analizlerde herhangi bir olumsuzluk tespit etmedik. Marmara Denizine kıyısı olan illerimizde denetimlerimize 7/24 esasıyla devam ediyoruz. Bugün itibariyle toplam 12.865 kara kökenli kirletici, 75.411 deniz aracı olmak üzere toplam 88.276 denetim gerçekleştirdik. Yapılan denetimlerle 834 işletmeye ve 99 deniz aracına toplam 118 milyon lira idari para cezası uyguladık. 135 işletmenin faaliyetini durdurduk. Çevre denetimlerinde görevli denetçi sayısını da artıracağız. Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimi çerçevesinde sürdürülebilir, biyoçeşitlilik açısından zengin ve tertemiz bir Marmara. Yaşayan ve Yaşatan Bir Marmara."

ONLARCA İSİM BİR ARAYA GELDİ



#MarmaraHepimizin sloganıyla bir araya gelenler arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı, İçişleri Bakan Yardımcısı, Sağlık Bakan Yardımcısı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, TDK Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Yalova Valisi Muammer Erol, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Marmara Belediyeler Birliği Bilim ve Teknik Kurul Başkanı Hasan Mandal, İstanbul, Bursa ve Balıkesir belediye başkanları ve birçok isim yer aldı.