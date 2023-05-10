Dolmuş sürücüsü öldürüldü

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Mehmet Kaçan dolmuşu ile seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, dolmuş şoförü Kaçan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürerken, dolmuş şoförü Kaçan'ın 1.5 ay önce evlendiği öğrenildi.