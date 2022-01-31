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Giriş Tarihi: 31.1.2022 11:46 Son Güncelleme: 31.1.2022 11:49

Dolmuş yankesicisi... Akıllı saate gelen konum yakalattı...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Dolmuş yankesicisi... Akıllı saate gelen konum yakalattı...

İstanbul’da bir yankesici; dolmuşta çaldığı akıllı cep telefonuna bağlı akıllı saate gelen konumla yakalandı. Yankesicinin üzerinden 12 çalıntı cep telefonu ve 8 bin 830 lira nakit para çıktı.

İstanbul'un Bayrampaşa İlçesi'ne bağlı Kartal Tepe Mahallesi'nde bir dolmuş içerisinde Ö.A. isimli yankesici; İ.C. isimli kadının akıllı cep telefonunu çaldı.

İ.C. isimli kadının cep telefonuna bağlı akıllı saatine 19.30 sıralarında Esenler İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nden konum bilgisi veren sinyal geldi. Durum hemen İstanbul Emniyeti'ne bildirildi. Ö.A. isimli yankesici; çaldığı cep telefonu ile birlikte yakalandı.

Şüphelinin üzerinde 12 çalıntı cep telefonu ve 8 bin 830 lira nakit para ele geçirildi. "Yankesicilik" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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Dolmuş yankesicisi... Akıllı saate gelen konum yakalattı...
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