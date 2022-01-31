Dolmuş yankesicisi... Akıllı saate gelen konum yakalattı...

İstanbul'un Bayrampaşa İlçesi'ne bağlı Kartal Tepe Mahallesi'nde bir dolmuş içerisinde Ö.A. isimli yankesici; İ.C. isimli kadının akıllı cep telefonunu çaldı.
İ.C. isimli kadının cep telefonuna bağlı akıllı saatine 19.30 sıralarında Esenler İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nden konum bilgisi veren sinyal geldi. Durum hemen İstanbul Emniyeti'ne bildirildi. Ö.A. isimli yankesici; çaldığı cep telefonu ile birlikte yakalandı.
Şüphelinin üzerinde 12 çalıntı cep telefonu ve 8 bin 830 lira nakit para ele geçirildi. "Yankesicilik" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.