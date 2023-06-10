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Giriş Tarihi: 10.6.2023 04:13

Dolmuşçuların küfür kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da, iki dolmuş sürücüsü arasında trafikte küfürleşme nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada Mehmet Tayfun Kalan (38) yaşamını yitirdi, Musa T. yaralandı

DHA
Dolmuşçuların küfür kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Dolmuş sürücüleri Mehmet Tayfun Kalan ve Musa T., iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte birbirlerine küfretti. Küfürleşme sonrası yolcu alınan durakta araçlarından inen iki sürücücü, kavga etmeye başladı. Birbirlerine bıçaklarla saldıran sürücülerden Kalan göğsünden, Musa T. ise karnından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan sürücülerden Kalan, Yüreğir Devlet Hastanesi; Musa T. ise Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Kalan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Musa T.'nin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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Dolmuşçuların küfür kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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