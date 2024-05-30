İçinde yolcuların bulunduğu şehir içi dolmuşla bir otomobil, Kırıkkale-Kayseri karayolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle dolmuş yol kenarındaki su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 22 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle araç trafiğine kapanan Kırıkkale-Kayseri karayolunun Kayseri yönü araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Dolmuşla otomobilin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı