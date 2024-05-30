Dolmuşla otomobilin çarpıştığı kazada 22 kişi yaralandı

İçinde yolcuların bulunduğu şehir içi dolmuşla bir otomobil, Kırıkkale-Kayseri karayolu Yenimahalle Mezarlık Kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle dolmuş yol kenarındaki su kanalına düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.