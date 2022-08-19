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Giriş Tarihi: 19.8.2022 17:22 Son Güncelleme: 19.8.2022 19:59

Dolmuş’ta koluna yorgun mermi isabet etti

Kırıkkale'de, dolmuşta oturan Derya B., koluna yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Dolmuş’ta koluna yorgun mermi isabet etti

Kırıkkal'nin Yenidoğan Mahallesindeki şehir içi dolmuş durağında 15:00 sıralarında, kampüs dolmuşunda oturan Derya B. kolunda bir acı hissetti. Bu sırada kolundan kan aktığını gören Derya B. acı içinde çığlık attı.

Derya B.'nin çığlığı üzerine çevreye toplanan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Derya B., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Buradaki tetkiklerde, Derya B.'nin koluna, yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi.

Ameliyat edilen Derya B., tedavisinin ardından omuzu sargıya alınarak, taburcu edildi. Soruşturma başlatan polis, silahı ateşleyen kişinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

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Dolmuş’ta koluna yorgun mermi isabet etti
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