Haberler Yaşam Haberleri Domates yüklü tır viyadükten uçtu: 1 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 30.9.2022 12:42 Son Güncelleme: 30.9.2022 13:18

Domates yüklü tır viyadükten uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Bursa’da kontrolden çıkan domates yüklü tır viyadükten aşağı uçtu. Feci kazada sürücü 44 yaşındaki kamyon sürücüsü Mehmet Kol öldü, 22 yaşındaki oğlu İsa Kol ise ağır yaralandı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Domates yüklü tır viyadükten uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinden İnegöl'e domates taşıyan Mehmet Kol yönetimindeki tır, aniden kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metrelik viyadükten dereye düştü.

Ters bir şekilde yere çakılan tırın sürücüsü Mehmet Kol ve yanındaki oğlu İsa Kol tırda sıkışarak mahsur kaldı. ! saatten fazla bir süre kimsenin fark edemediği kaza sonrası bir sürücü kazayı görüp durumu Jandarmaya, kurtarma ekiplerine ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri uzun uğraşlar sonucu 22 yaşındaki İsa Kol'u sıkıştığı yerden çıkardı.

İsa Kol, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Baba Mehmet Kol ise ekiplerin çabalarıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı ancak Kol'un hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Domates yüklü tır viyadükten uçtu: 1 ölü 1 yaralı
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