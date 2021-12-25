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Giriş Tarihi: 25.12.2021 23:34

Domuz avı sırasında komşusunu vurdu

İHA
Domuz avı sırasında komşusunu vurdu

Bartın'da bir kişi ormanda avlanmaya çıktığı sırada komşusunu tüfekle vurdu. Olayın domuz avı sırasında kazaen meydana geldiği iddia edilirken ağır yaralanan M.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bartın'ın Topluca köyünde yaşandı. Taş ocakları yakınında meydana gelen olayda H.K. aynı köyden olan komşusu M.G.'yi (51) tüfekle vurdu. Olayın domuz avı sırasında kazaen meydana geldiği iddia edilirken ağır yaralanan M.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Domuz avı sırasında komşusunu vurdu
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