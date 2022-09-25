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Giriş Tarihi: 25.9.2022 19:26

Domuz avına giderken av oldu: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Uşak'ta domuz avlamaya çıkan bir kişi, arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA
Domuz avına giderken av oldu: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Edinilen bilgilere göre; Serkan Demirtaş (22), babası K.D., R.Ç., B.Ç., N.E., S.A., K.D.ve C.A. Banaz'a bağlı Paşacık Köyü Yayla mevkisine domuz avı için gitti.Av sırasında Serkan Demirtaş bir av tüfeğinden çıkan fişekle ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirtaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri de Demirtaş ile birlikte ava giden 7 kişiyi gözaltına aldı.

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Domuz avına giderken av oldu: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
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