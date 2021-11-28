Domuz avında ölmüştü: 5 arkadaşı adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında köy yolunda arkadaşları M.A.D, B.K, M.S, H.K. ve Y.Ş. ile domuz avına çıkan Nuri Demirel, bir arkadaşının av tüfeğinden çıkan kurşunla yere yığıldı. Demirel'in vurulduğunu fark eden av arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Demirel'e yaptıkları ilk müdahalede hayatını kaybettiğini belirledi.

Demirtaş Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nuri Demirel'i hangi arkadaşının vurduğunu belirlemek için M.A.D, B.K, M.S, H.K. ve Y.Ş'yi gözaltına aldı. Demirel'in cansız bedeni savcı talimatının ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderilirken Jandarma ekipleri karakoldaki işlemlerinin ardından gözaltına alınan 5 şüpheliyi bugün sabah adliyeye sevk etti.