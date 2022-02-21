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Giriş Tarihi: 21.2.2022 14:05 Son Güncelleme: 21.2.2022 14:13

Domuz kurşunu ile vurulan kokoreççi hayatını kaybetti

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Domuz kurşunu ile vurulan kokoreççi hayatını kaybetti

Antalya'da 7 Şubat akşamı alkol masasında çıkan tartışma sonucu pompalı tüfekten çıkan domuz kurşunu ile karnından vurulan Erhan Yazıcı (41) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Liman Mahallesi Akdeniz Bulvarı Konyaaltı sahilindeki otoparkta meydana gelen olayda Orhan Tayoğlu (58) ve arkadaşı Erhan Yazıcı. sahilin otoparkında masa kurarak alkol almaya başladı.

BIÇAKLA ELİNDEN YARALADI

Aralarında tartışma çıkınca Erhan Yazıcı, motosikletiyle bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra geri dönen Erhan Yazıcı ile Orhan Tayoğlu yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada iddiaya göre Erhan Yazıcı, bıçakla Orhan Tayoğlu'nu elinden yaraladı.

YARALANAN KİŞİ DE POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Orhan Tayoğlu ise park halindeki aracından aldığı pompalı tüfekle Erhan Yazıcı'ya ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Karnından yaralanan Yazıcı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde iki hafta süren yaşam mücadelesini Erhan Yazıcı kaybetti. Yapılan incelemede tüfekten çıkan domuz kurşununu iç organları parçaladığı öğrenildi.. Yazıcı'nın eşi Gala ve kızı Deniz ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yaşanan olayın ardından ev hapsinde tutulan cinayet zanlısı Orhan Tayoğlu ise polis ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.

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Domuz kurşunu ile vurulan kokoreççi hayatını kaybetti
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