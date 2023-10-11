Haberler Yaşam Haberleri Domuz nöbetinde yanlışlıkla oğlunu öldürdü
Giriş Tarihi: 12.10.2023

Domuz nöbetinde yanlışlıkla oğlunu öldürdü

Domuz nöbetinde yanlışlıkla oğlunu öldürdü
Tokat'ta bahçelerinde domuz nöbeti tutarken babası tarafından yanlışlıkla vurulan Abidin D. hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Akyamaç Köyü'ndeki ceviz bahçesinde oğlu Abidin D. (50) ile domuz nöbeti tutan Rıza D. (81), ses gelen bölgeye doğru tüfekle ateş etti. Babasının ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar, Abidin D'nin göğsüne isabet etti. Oğlunu vurduğunu fark eden Rıza D., hemen sağlık ekipleri ile yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Abidin D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Abidin D.'nin cesedi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baba Rıza D., jandarma tarafından gözaltına alındı. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

Üç ev aldılar ama Almanya’ya giremiyorlar
Yer: Manisa! Yaşlı kadının kulağından çıkanlar şoke etti! "İlk kez karşılaştık"
Son dakika: Başkan Erdoğan rehine siviller için devreye girdi
Modric'ten Arda Güler'e övgüler! O soruya flaş yanıt...
Vincenzo Montella sakatlığı resmen açıkladı! "Yarın aramızda olmayacak"
Küfürbaz savcıya ihraç
Suriye... Oyunu bozma operasyonu!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Mansur Yavaş’tan ihale vurgunu! ABB’deki yeni skandal ortaya çıktı: “Baştan aşağı suçlarla dolu”
Değişimciler ile genel merkez bir kez daha karşı karşıya: O hadsize haddini de bildireceğiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Domuz nöbetinde yanlışlıkla oğlunu öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA