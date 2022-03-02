Domuz saldırısından kurtuldu! "Gidin siz bir de domuzun halini görün"

Bende yere düşünce bir süre boğuştuk. Bu sırada önce sol omzumun kırıldığını hissetim. Canımın acısı ile yerden bir taş elime geçti. Kafasına gözüne, dişine taşla vurayım derken sağ omzumu da kırdı. Benim iki omzum kırık, gidin siz bir de domuzun halini görün. Onun daha fazla yeri kırıktır" diye konuştu.