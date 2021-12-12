Tarsus Çamlıyayla yolu Kızılalan mevkiinde seyir halinde olan ve içerisinde sürücü ve ailesinin olduğu aracın önüne domuz sürüsü çıktı.

Sürünün içerisine dalan araç hakimiyetini toplayarak durmayı başarırken aracın içindekiler ise adeta şok geçirdi.

Domuz sürüsü az kalsın faciaya neden oluyordu | Video

Sürücü Bilal S, "karayolunda yaban hayvanı çıkabilir uyarı levhaları görmedim. Bu eksikliğin mutlaka giderilmesi için karayolları yetkilileri acilen uyarı levhaları koymalıdır.

Domuz sürüsünden öncede daha geride tilki, sincap gibi yaban hayatının sakinleri önümüzden geçmişti. Allah'tan azami süratın altındaydım ya yol boş diye daha hızlı olsaydım emin olun bu araç taklalar atar ve felâket yaşardım" dedi.