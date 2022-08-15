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Giriş Tarihi: 15.8.2022 14:33 Son Güncelleme: 15.8.2022 14:33

Domuz yerine arkadaşını vurdu

Kahramanmaraş’ta mısır tarlasında yaban domuzlarına silahla ateş eden bir kişi, kazayla arkadaşını öldürdü.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Domuz yerine arkadaşını vurdu

Kahramanmaraş'ta Pazarcık ilçesinde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: aynı köyde yaşayan Celal Aktar (60) ve Mehmet Şanlıdağ birlikte yaban domuzu avına çıktı.

Akdağ, mısır tarlasında ateş ettiği esnada yabani hayvan sanarak Mehmet Şanlıdağ'ı vurdu. Arkadaşının kurşunuyla olay yerinde hayatını kaybeden Mehmet Şanlıdağ'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken Aktar ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Celal Aktar'ın babasının da uzun yıllar önce aynı şekilde yabani domuz sanılarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Domuz yerine arkadaşını vurdu
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