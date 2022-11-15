Donan gölde buz pateni ile kayıp dans ettiler

O anların görüntülerini kayıt altına alan doğasever Noyan, "Hava koşullarından dolayı biraz zor oldu. Araç bir yere kadar geldi. Kardan dolayı yol kapalıydı aracı bırakıp, yaklaşık 3 saat tırmanarak 3 bin 500 rakımda bulunan Seyithan Gölüne ulaştık. Çok soğuk ve çok rüzgarlıydı. O yüzden rüzgar bizi biraz engelledi, ama herşeye rağmen çok eğlenceliydi." dedi.

Karla kaplı dağlar ile buz tutan Seyithan Gölü, tablo gibi görüntü oluşurken, doğasever Noyan seyrine doyum olmayan buzla kaplı gölü dronla görüntüledi.