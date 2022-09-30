Dondurma yiyerek izleyenleri görünce inadına atlamadı!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde önceki gün saat 16.00 sıralarında 3 katlı binanın en üst katında ailesiyle yaşadığı sorunlardan ötürü psikolojik bunalıma giren M.Ö.E. (40), balkon demirlerinin dışarısına çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri branda açtı. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre uğraş verdi. Bu sırada olayı duyarak sokakta toplanan meraklı vatandaşlar polisi adeta çileden çıkardı. Bazı kişiler o anları dondurma yiyerek izlerken, bazıları da kullanılmayan bir deponun üzerine çıkarak izledi. Olay yerinden geçen bir Rus kadın ise kendisinin hastanede çalıştığını belirterek, polis ekiplerine yardımcı olabileceğini söyledi. Şahsın zaman zaman bir eliyle demire tutunması ve diğer eliyle de yakınlarını telefonla arayıp konuşması görenleri şaşırttı.Bir süre sonra güçsüz kalan şahıs polis ekiplerinden su istedi. Bunun üzerine su alarak yukarı çıkan ekipler, şahısla daha yakından iletişim kurarak 2.5 saat sonra ikna etti. Bu sırada vatandaşlar tarafından izlenmesine kızan şahıs, "Çatladınız dimi atlayamadım, ölemedim diye. Ama size inat atlamayacağım" dedi. Şahsın yapılan incelemede 1 saat önce de başka bir binaya çıkarak aynı davranışlarda bulunduğu öğrenildi.