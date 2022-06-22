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Giriş Tarihi: 22.6.2022 00:40

Dondurmacıya silahlı saldırı: 1’i çocuk 2 yaralı

İHA
Dondurmacıya silahlı saldırı: 1’i çocuk 2 yaralı

Kağıthane’de kimliği öğrenilemeyen iki kişi tarafından dondurmacı dükkanına düzenlenen saldırıda 1’i çocuk 2 kişi yaralandı. Olay yerinde çalışma yapan ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, yaralı şahsın sekerek dışarıya çıktığı anlar kameraya yansıdı

Olay, Kağıthane Örnektepe Mahallesi Eti Bank Caddesi üzerindeki bir dondurmacıda yaşandı.

İddiaya göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen iki kişi, husumetlisi olduğu öğrenilen A.Ş.'yi bir dondurmacı dükkanına kadar takip etti. Saldırganlar A.Ş.'yi vurmak için içerisinde 11 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu dondurmacı dükkanına kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı.

Olayda A.Ş. ve 11 yaşındaki T.G. isimli küçük çocuk bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, yaşanan olayın ardından yaralı A.Ş.'nin sekerek dışarıya kaçtığı anlar ise güvenli kamerasına yansıdı.

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Dondurmacıya silahlı saldırı: 1’i çocuk 2 yaralı
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