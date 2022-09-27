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Giriş Tarihi: 27.9.2022

Minik Lina’nın cesedi dondurucuda çıktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak 3 yaşındaki kızlarının fuhuş tacirleri tarafından kaçırıldığını belirten aile, acı haberle yıkıldı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Minik Lina’nın cesedi dondurucuda çıktı
Gaziantep'de fuhuş yaptırmak için kaçırılan 2 kızını arayan anneye, 3 yaşındaki kızı Lina'dan acı haber geldi. Aylardır kayıp olan kız çocuğu işkence ile öldürülüp buzdolabına konulmuş halde bulundu.



ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan anne Melisa ve eski kocası Abdurrahman Erbay'ın canlı yayında verdikleri bilgiler vahşeti ortaya çıkardı. Çiftin ifadeleri üzerine Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Lina Nazlı'yı kaçırdığı öne sürülen Mehmet Aksu'nun Şahinbey ilçesi Seyrantepe mahallesindeki işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada derin dondurucuda bir kız çocuğuna ait ceset bulundu. 3 yaşındaki Lina Nazlı Erbay'a ait olduğu düşünülen ve üzerinde yoğun darp izlerine rastlanan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu Gaziantep Morgu'na kaldırıldı. Genç kadına fuhuş yaptırmak için alıkonulan çocuklardan 1.5 yaşındaki Naime de canlı yayına telefonla katılan bir kadının evinde bulunmuştu.

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Minik Lina’nın cesedi dondurucuda çıktı
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