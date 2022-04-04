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Giriş Tarihi: 4.4.2022 11:22 Son Güncelleme: 4.4.2022 11:39

Döne ninenin dramı belgesel oldu

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Döne ninenin dramı belgesel oldu

Kayseri'de yaşayan 80 yaşındaki Döne Çakır'ın kocası Dursun Çakır, 50 yıl önce köpek yüzünden kavga eden iki çobanı aralamak isterken vurularak öldürüldü. Kocasına yardıma giderken kendisinin de yanlışlıkla vurulduğunu belirten Döne Çakır; "İki köpeğin boğuşması hayatımızı mahvetti" dedi. Döne Çakır'ın talihsizliklerle dolu yaşamı belgesel konusu oldu.

Kayseri'nin Özvatan İlçesi Küpeli Köyü'nde yaşayan 5 çocuk annesi Döne Çakır, acılarla dolu yaşam hikayesi belgesele konu oldu. Gözyaşları içinde kocasını kaybettiği günü anlatan Döne Çakır, eşi Dursun Çakır'ın köpek yüzünden kavga edenleri ayırırken canından olduğunu söyledi.



KOCAM İYİ NİYETİNİN KURBANI OLDU

Kocası Dursun Çakır'ın 1972 yılında köyün merasında koyunları otlattığı sırada başka iki sürüye ait iki köpeğin boğuşması üzerine çobanlar arasında kavga çıktığını belirten Döne Çakır; "Kocam o sırada bahçe sulayan dayının yanına gitmiş. Köpekler boğuşunca iki çoban kavgaya tutuşmuş. Kocamda kavgayı aralamak için koşmuş. O sırada çobanlardan biri tabancayla diğer çobana ateş açmış. Kurşun ise kocama isabet ediyor. Kocam oracıkta hayatını kaybediyor. Dursun'um iyi niyetinin kurbanı oldu" diye konuştu.



İKİ KÖPEĞİN BOĞUŞMASI HAYATIMIZI MAHVETTİ

Kocasının vurulmasının ardından acı haberi alarak olay yerine doğru koşan Döne Çakır'da kocası gibi yanlışlıkla kurşunların hedefi oldu. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Döne Çakır; "İnekleri sağdıktan sonra eve gelmiştim. Acı haber tez ulaştı. Gelip bana kocan vuruldu dediler. O anda ne yapacağımı şaşırdım. Hızla olay yerine doğru koşmaya başladım. Bu sırada dayım jandarmalar geliyor diye saklaması için tabancasını karısına vermiş. Karısı da acemilikle tetiğe dokununca beni vurdu. Günlerce yaralı olarak evde yattım. Kocam ise arazide ölmüş ve ben cenazesini bile göremedim. Kocamda bende yanlışlıkla kurşunların hedefi olduk. O günden sonra benim için zorlu günler başladı. 5 çocukla birlikte ayakta kalmak için mücadele ettim. İki köpeğin boğuşmasından çıkan kavga hayatımızı mahvetti. O günden bu güne evlenmedim ve kendimi çocuklarıma adadım" diye konuştu.

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Döne ninenin dramı belgesel oldu
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