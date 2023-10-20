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Giriş Tarihi: 20.10.2023 10:29

Döner bıçaklı dehşette gerekçe açıklandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde kâğıt toplayıcısı Ferhad Omranıfar ile araç sürücüsü Şeyhmus Aykurt arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada araç sürücüsünü döner bıçağıyla yaralayıp damarların kesilmesine neden olan saldırgan hakkında mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. 7 yıl 6 ay hapse mahkûm edilen ve tutukluluk halinin devamına hükmedilen saldırganın döner bıçağını defalarca müştekiye salladığını ve aldığı darbelerden dolayı Adli Tıp Kurumu raporuna göre hayati tehlike geçirdiğine dikkat çekildi.

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Döner bıçaklı dehşette gerekçe açıklandı

9 Ekim 2022'de öğle vakti, trafiğin yoğun olduğu saatte İran uyruklu kağıt toplayıcısı Ferhad Omranıfar, dar sokakta kağıt topladığı hurda aracını bırakınca trafiğin aksamasına yol açtı. Yoldan geçemeyen ticari araç sürücüsü Şeyhmus Aykurt, Omranıfar'dan yol istedi. Kâğıt toplayıcısı ise "buradan tır geçer" diye cevap verdi. Yaşanan tartışmada kağıt toplayıcısı Ferhad Omranıfar, 60 cm uzunluğundaki döner bıçağı ile Şeyhmus Aykurt'u yaraladı. Sol kolundan ağır yaralanan Aykurt, şikâyetçi oldu.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Tutuklanarak cezaevine gönderilen saldırgan hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan yargılama sonunda 'Kasten Yaralama' suçu kapsamında 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedilmişti. Şeyhmus Aykurt ise yaptığı açıklamada adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Tedavim devam ediyor. Herhalde 2 yıl daha parmaklarımı kullanamayacağım gibi görünüyor. Olay anında şoktaydım hala da şoktayım. Sanığın birkaç kez arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla defalarca bu hareketi yapmış. Gereken cezayı aldı zaten. Karardan da memnunuz" diye konuşmuştu.

DÖNER BIÇAĞINI DEFALARCA VURDU

Saldırgan hakkında ceza veren mahkeme geçtiğimiz günlerde gerekçeli kararını açıkladı. Mahkeme kararında sanığın yol tartışması nedeniyle girdiği kavgada elinde bulunan döner bıçağını müştekiye birden fazla kez savurduğu, aldığı darbelerle kolundan yaralanarak hayati tehlike geçirdiği anlatıldı. Kararda ayrıca olay anını gösteren kamera kayıtlarının bulunduğu ve sanığın suçunu ikrar ettiği belirtildi.

ADLİ TIP KURUMU RAPORU: HAYATİ TEHLİKE GEÇİRDİ

Gerekçeli kararda Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda müşteki Şeyhmus Aykurt'un hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığına yer verildiği bu nedenle saldırgana alt sınırdan uzaklaşarak önce 3 yıl, eylemin silahla gerçekleşmesinden dolayı 4 yıl 6 ay ve hayati tehlike geçirdiği için toplamda 8 yıl 12 ay hapse mahkûm edildi. Mahkeme yargılama sürecindeki pişmanlıktan dolayı cezayı 7 yıl 6 aya indirerek kararını verdi.

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Döner bıçaklı dehşette gerekçe açıklandı
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