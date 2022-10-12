Döner bıçaklı saldırgan tutuklandı

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Yedikule'de yaşanan olayda, hafif ticari aracın sürücüsü Şehmuz Aykurt isimli şahıs, kağıt toplamak için motosikletini yola bırakan yabancı uyruklu adamdan yol isteyerek dükkanının bulunduğu sokağa dönmek istedi. Kağıt toplayıcısı adam ise aracın geçeceği kadar boşluk olduğunu söyleyince ikili arasında tartışma çıktı.

DÖNER BIÇAĞIYLA SÜRÜCÜYE SALDIRDI

Kısa sürede alevlenen tartışmada kağıt toplayıcısı şahıs, motosikletinde bulunan döner bıçağını alarak araç içerisindeki sürücüye saldırdı. Kağıt toplayıcısı, döner bıçağını defalarca sallarken, sürücü ise kendini araç içerisinde korumaya çalıştı. Şehmuz Aykurt, aracından inmek için uğraşırken saldırganın salladığı döner bıçağı bileğini kesti.

SALDIRGAN ESNAFTAN KAÇAMADI

Kavgayı gören mahalle esnafı da hemen dışarı çıkarak Şehmuz Aykurt'un sahibi olduğu pide salonuna haber verdi. Esnaf, döner bıçaklı saldırganı yakalayarak dövdü. Bileğinden yaralanan sürücü ise olayın ardından kendi aracıyla hastaneye götürüldü. İki gün hastanede tedavi altında kalan sürücünün taburcu öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, esnaf tarafından tutulan şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılık tarafından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen genç adam, 'Silahla Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.