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Giriş Tarihi: 5.1.2024 16:25 Son Güncelleme: 5.1.2024 16:46

Dönerci dükkanına silahlı saldırı, iş yeri sahibi öldü

Bingöl’de dönerci Necati Kaya iş yerinde uğradığı silahla saldırıda hayatını kaybetti.

AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Dönerci dükkanına silahlı saldırı, iş yeri sahibi öldü

Bingöl'ün Yenişehir mahallesindeki İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanına, henüz bilinmeyen bir nedenle bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda döner işletmecisi Necati Kaya, başına ve göğsüne isabet eden iki kurşunla ağır şekilde yaralandı.

Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Necati Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, olayın ardından soruşturma başlatırken, kaçan saldırganın yakalanması için operasyon başlattı. Hayatını kaybeden Kaya'nın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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Dönerci dükkanına silahlı saldırı, iş yeri sahibi öldü
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