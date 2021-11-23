Dönerci-müşteri kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

İzmirBayraklı'da, dönerciye gelen müşteri grubu ile işletme sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) arasında "küfürleşme" nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda alevlendi. Meydan savaşına dönen olayda, Habip Ay (21), S.Ö. (33), G.A. (22), A.A. (24) ve işletme sahibi A.S. bıçakla, V.S.S. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar apar topar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Habip Ay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralı işletme sahipleri A.S. ile V.S.S. tedavilerinin ardından gözaltına alındı.