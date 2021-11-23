Haberler Yaşam Haberleri Dönerci-müşteri kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
Giriş Tarihi: 24.11.2021

Dönerci-müşteri kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Dönerci-müşteri kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
İzmir Bayraklı'da, dönerciye gelen müşteri grubu ile işletme sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) arasında "küfürleşme" nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma bir anda alevlendi. Meydan savaşına dönen olayda, Habip Ay (21), S.Ö. (33), G.A. (22), A.A. (24) ve işletme sahibi A.S. bıçakla, V.S.S. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar apar topar hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Habip Ay yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralı işletme sahipleri A.S. ile V.S.S. tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

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Dönerci-müşteri kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 5 yaralı
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