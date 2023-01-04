Nazilli’de restorandaki patlamada ölenlerin sayısı 8’e yükseldi

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından 2 iş yeri sahibi, tüp gaz bayii ve işletme çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden iş yeri sahipleri Leyla Yılmaz ve Faruk Yılmaz ile tüp gaz firması sahibi Ali Barak, tüp değiştirmek için Barak ile restorana geldiği belirlenen Hasan Pehlivan, tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.