Haberler Yaşam Haberleri Nazilli'de restorandaki patlamada ölenlerin sayısı 8’e yükseldi
Giriş Tarihi: 4.1.2023 10:11 Son Güncelleme: 4.1.2023 10:19

Nazilli'de restorandaki patlamada ölenlerin sayısı 8’e yükseldi

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki döner salonunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi. Dönercinin 2’nci katından pencere önündeki klima motorunu iterek dışarı çıkmayı başaran Cennet Yeldi (24) doktorların tüm müdahalelerine kurtarılamadı. Yeldi, yangında hayatını kaybeden 5 akrabasıyla yılbaşı alışverişi için Kuyucak’ın kırsal Başaran Mahallesi’nden Nazilli’ye gelmişti. Soruşturma kapsamında tedavisinin ardından gözaltına alınan Mustafa Görkem Balkık (20) ise tutuklandı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Nazilli’de restorandaki patlamada ölenlerin sayısı 8’e yükseldi

Nazilli'de bir döner salonunda 30 Aralık 2022 tarihinde patlama meydana geldi. Patlamada Neslihan Karaboğa (38), kızları Cansu Karaboğa (4), Lale Nur Karaboğa (11) ve yeğeni Gamze Karaboğa (10), akrabası Fatma Danaş (45) ile Emine Düztepe (37) ve kızı İrem Düztepe (14) hayatını kaybetti. Mustafa Görkem Balkık, Cennet Yeldi, Merve Bayar (23), Osman Sakızcı (19) ve Hasan Pehlivan (41) ise yaralandı.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından 2 iş yeri sahibi, tüp gaz bayii ve işletme çalışanlarının da aralarında bulunduğu 11 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü polisteki işlemlerinin ardından salıverildi, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden iş yeri sahipleri Leyla Yılmaz ve Faruk Yılmaz ile tüp gaz firması sahibi Ali Barak, tüp değiştirmek için Barak ile restorana geldiği belirlenen Hasan Pehlivan, tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

ÇIKMA ANI KAMERALARA YANSIDI

Vücudunun yüzde 80'inde ağır yanıklar oluşan Cennet Yeldi de tedavi gördüğü İzmir Bozkaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Cennet Yeldi, patlamanın ardından çıkan yangında, restoranın 2'nci katından pencere önündeki klima motorunu iterek dışarı çıkarken cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.

TUTUKLU SAYISI 5'E ÇIKTI

Yaralılardan Mustafa Görkem Balkık, tedavisinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Balkık da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Balkık ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 5'e çıkmış oldu.

Patlamada hayatını kaybeden anne kız son yolculuğuna uğurlandı! Birbirlerine sarılarak can vermişlerdi... Aydın'da tüp faciası: Her şey döner çakmağını ateşleyince meydana geldi

ARKADAŞINA GÖNDER
Nazilli'de restorandaki patlamada ölenlerin sayısı 8’e yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA