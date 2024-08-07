Dönertaş’ın ölümüne neden olan yolla ilgili defalarca dilekçe vermişler

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı TBMM'nin tatile girmesinin ardından sahaya indi. Vekil Çankırı Bergama Ziraat Odası'nda 24 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi. Muhtarlar mahalle ve köylerinde ulaşımdan suya, doğalgazdan elektrik kesintilerine varana dek yaşanan sıkıntılarını dile getirerek çözüm istediklerini belirtti.

"OLMAMASI GEREKEN BİR KAZAYDI"

Toplantı sırasında söz alan muhtarlardan Çobanlar Mahalle Muhtarı Ziyaettin Demir kendisinin de 30 yıl boyunca Orman İşletme Müdürlüğü'nde görev yaptığını, emekli oluktan sonra muhtar olarak göreve devam ettiğini belirtti.

Muhtar Ziyaettin Demir şunları söyledi, "Çobanlar Köyü ile Tırmanlar Köyü arasındaki 7 kilometrelik yolumuz bozuk. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Belediyesi'ne iki dilekçe sundum yanıt alamadım. 100 haneli köyümde yol bozuk. Yem arabası geliyor yol göçecek diye 'buradan geçemem' diyor. 10-15 gün önce burada orman yangını çıktı hatta müdürümüz kaza yaptı yolun bozuk olmasından kaynaklı. Öğrenci servisleri bile yol bozuk diye 'ben bu yola girmem, aracım kaza yapar' diyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden iki kişilik ekip gelerek sadece fotoğraf çekip gittiler. Ben suçlu aramıyorum ama çözüm arıyorum. Düğünlerimiz oluyor yol bozuk diye kimse gelmek istemiyor. Cenazemiz oluyor traktörle taşıyoruz. Kendi mahallemden Bergama'ya 40 kilometrelik yolu, 1 saatte geliyorum. Orman yangınımız oldu. Şehit verdik. Yolun bakımsızlığından dolayı."

"PEŞİNİ BIRAKMAYIZ!"

Çankırı da düzenlenen toplantıda yerel yönetimler ve merkezi hükümet olarak istişareyi bırakmamanın altını çizerek; "Maalesef rövanşist davranıyorlar. Yarın öbür gün orada okul servisleri geçecek bir öğrenci de yaralanabilir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimiz tüm hassasiyetimizle, tüm enerjimizle sahada çalışmaya devam ediyoruz. Böyle bir sorun böyle bir iddianın karşılığı var ise elbette peşini bırakmayız. Biz merkezi hükümet ile yerel yönetimler arasında her daim köprü görevi üslenmek isteyen bir parti iken İzmir'i yıllardır kendi yetersiz politikaları yüzünden hizmet çarkından yoksun bırakmış bir muhalefet ile karşı karşıyayız. Karşılıklı olarak istişareleri bırakmamalıyız. Bakınız geçtiğimiz günlerde Alsancak'ta elektrik faciasında iki canımızı kaybettik. Şimdi de burada konuyla ilgili verilen dilekçeler var ama nedense bu tür iddiaların odağında olan muhalefeti 'görmedim-duymadım-bilmiyorum' üçgeninde görüyoruz. Şimdi buradan sormak istiyorum: birincisi bu dilekçeler iki belediyeye de sunulduğunda acaba yetkililer ne tür bir girişimde bulunmuştur? İkincisi ise hala devam eden sıkıntıya neden yetkililer çözüm üretememiştir? "diye konuştu.

KANUNU HATIRLATTI

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı öte yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün Büyükşehir belediye sınırlarındaki yolların sorumluluğunun 6360 sayılı kanunla ilçe belediyesi ve Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olduğunu hatırlattı.

MECLİSE ÖNERGE VERİLMİŞ

Söz konusu olaya ilişkin AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sebahattin Güzel'in de 8 Temmuz 2024'de Çobanlar Mahallesinin yol sorunu hakkında İzmir Büyükşehir Belediye Meclisine önerge vererek sorunu ilettiğini ancak yanıt alınamadığı otaya çıktı.

ŞEHİT MÜDÜRÜN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU

Çankırı ardından Bergama Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Özveriyle çalışan orman işçilerine teşekkür eden Çankırı ardından Bergama yangınında aynı kazada yaralanan ulaştırma personeli Özgür Dilsiz'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Şehit Şahin Dönertaş'ın eşi Meltem Dönertaş'a taziye ziyaretinde bulunan Çankırı, acılı aileye sabırlar diledi.