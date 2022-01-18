Donmak üzere olan yavru köpeklere Jandarma yetişti

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Alidağı bölgesinde icra edilen önleyici kolluk faaliyeti esnasında ormanlık alanda -3 derecede ve kar yağışlı olduğu esnada yorgun, aç ve halsiz durumda 6 yavru köpek tespit edildi. Yavru köpekleri bulundukları yerden alan Jandarma ekipleri devriye aracıyla köpekleri Adıyaman Belediyesi'nin ilgili birimine teslim etti.

6 yavru köpeği teslim alan Adıyaman Belediyesi Veteriner müdürlüğü ekipleri her türlü bakımlarını yapacaklarını ifade ederek, donmak üzere olan yavru köpekleri kurtaran Jandarma ekiplerine teşekkür etti.