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Giriş Tarihi: 16.1.2022 14:51 Son Güncelleme: 16.1.2022 14:54

Donmak üzere tilkinin imdadına jandarma ekipleri yetişti

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Donmak üzere tilkinin imdadına jandarma ekipleri yetişti

Bitlis’te soğuk hava nedeniyle donmak üzere olan tilkinin imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Hava sıcaklığının -20 dereceye kadar hissedildiği Bitlis'te Yolalan Beldesi kırsalında devriye atan jandarma ekipleri Kavakdibi Köyü yolu kenarında kar üzerinde hareketsiz yatan bir tilkiyi gördü.

Tilkinin yanına giden ekipler, tilkinin yaşadığını ancak donmak üzere olduğunu fark etti.

Jandarmadan yaralı ve donmak üzere olan tilkiye şefkat eli | Video

Tilkiyi bulunduğu yerden alarak araçlarına koyarak Tatvan Hayvan Rehabilitasyon merkezine teslim etti. Yarası da buluna tilki hemen tedaviye alındı. Tilkinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşamına geri bırakılacağı belirtildi.

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Donmak üzere tilkinin imdadına jandarma ekipleri yetişti
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