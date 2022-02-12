Donmak üzereydi, imdadına Jandarma yetişti

Düzce İli Akçakoca İlçesine bağlı olan Karatavuk Köyü sakinlerinden Z.K isimli vatandaş, akşam saat 16:45 sularında Jandarmayı arayarak, İlçe merkezinden Köyüne gittiğini ve evine kar nedeniyle ulaşamadığını, geriye de dönemediğininin ihbarında bulundu. Ayaklarının donduğunu ve durumunun kötü olduğunuda ifade eden Z.K için kısa sürede harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşık 2 saatlik bir çalışma ile Z.K'ya ulaşarak donamktan kurtardı.

MAHSUR KALAN Z.K'YA ULAŞTI

İhbar sonrası harekete geçen Jandarma ekipleri Karatavuk Köyü çıkışına kadar araç ile ilerledi Ancak köy çıkışından sonra, yaklaşık 25 iile 50 cm arasında olan kar nedeniyle araçlar ilerleyemedi. Bunun üzerine jandarma ekipleri yaya olarak yaklaşık 2.5 kilometre mesafe yürüyerek mahsur kalan Z.K'ya ulaştı. Kendi imkanları ile karın az olduğu yerde ateş yakmayı başaran ve ısınmaya çalışan vatandaş gerekli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra evine bırakıldı.