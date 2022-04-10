Donmak üzereyken bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan 26 yaşındaki S.A. evlilik dışı ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı. Bu durumu birlikte kaldığı anneannesi ve dedesine söyleyemedi. Büyüyen karnını doğuma kadar onlardan sakladı. Evin banyosunda tek başına doğum yaptı. Doğum yapınca dede ve anneanne iddiaya göre bebeği zorla alıp Sultangazi'de bir mahallede yol kenarına bıraktı. Bir süre sonra sokaktan geçen vatandaşlar, bebeği donmak üzereyken fark edip sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri bebeği sokağa bırakan kişiyi bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda bebeği E.A. (53) ve Y.A.'nın (52) getirip sokağa bıraktığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen anneanne ve dede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Azra bebek ve annesi koruma altına alındı.Olay yerinde yapılan kontrollerin ardından hemen hastaneye kaldırılan bebeğe, polis ekipleri Azra ismini verdi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.