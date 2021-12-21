Donmak üzereyken kurtarıldı

Rize'de Gürcistan uyruklu olduğu öğrenilen kişi, 3 gündür yaşadığını çardakta donmak üzereyken bulundu. Hastaneye kaldırılan Gürcistan uyruklu kişi tedavi altına alındı.
Olay merkezde sahil dolgu alanında bulunan çardaklarda öğle saatlerinde meydana geldi. 3 gündür açık havada yaşadığı öğrenilen ve çardakta hareketsiz oturan vatandaşı Rize Belediyesi Zabıta Ekipleri fark etti. 112 acil çağrı hizmetlerine haber verilmesi üzerine hareketsiz oturan kişinin bulunduğu yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Alkollü olduğu öğrenilen Gürcistan uyruklu kişi 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.